لبنان

الصليب الأحمر: جاهزون لدعم المدنيين الفلسطينيين ووقف نزيف الدم

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:06
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها على أهبة الاستعداد لتسهيل لم شمل العائلات وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الحفاظ على سلامة المدنيين وكرامتهم.
وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش: "وقف إطلاق نار دائم أمر حاسم لإنقاذ الأرواح ووقف دوامة الموت والدمار"، مؤكدة استعداد فرق اللجنة للعمل كوسيط محايد لإعادة الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين إلى عائلاتهم وتوزيع المساعدات بأمان.

وأضافت أن اللجنة قد سهلت منذ تشرين الأول 2023 إطلاق سراح 148 رهينة و1,931 معتقلاً فلسطينياً، وإعادة رفات بشرية لتتمكن العائلات من الحداد بكرامة، مطالبة بأن تتم جميع عمليات إطلاق السراح بطريقة آمنة وكريمة.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ميريانا سبولياريتش

اللجنة الدولية

الفلسطينيين

الصليب

فلسطين

بوليا

