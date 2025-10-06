الصليب الأحمر: جاهزون لدعم المدنيين الفلسطينيين ووقف نزيف الدم

Advertisement

أعلنت أنها على أهبة الاستعداد لتسهيل لم شمل العائلات وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الحفاظ على سلامة المدنيين وكرامتهم.وقالت رئيسة اللجنة : "وقف إطلاق نار دائم أمر حاسم لإنقاذ الأرواح ووقف دوامة الموت والدمار"، مؤكدة استعداد فرق اللجنة للعمل كوسيط محايد لإعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم وتوزيع المساعدات بأمان.وأضافت أن اللجنة قد سهلت منذ تشرين الأول 2023 إطلاق سراح 148 رهينة و1,931 معتقلاً فلسطينياً، وإعادة رفات بشرية لتتمكن العائلات من الحداد بكرامة، مطالبة بأن تتم جميع عمليات إطلاق السراح بطريقة آمنة وكريمة.