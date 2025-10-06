Advertisement

لبنان

عقيص: استراتيجية الأمن الوطني تبدأ بتسليم السلاح وفرض هيبة الدولة

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:57
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر إذاعة "لبنان الحرّ" أن استراتيجية الأمن الوطني لا تبدأ قبل حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، واصفًا أي مقاربة خلاف ذلك بأنها "خدعة ومناورة كبيرة لن تمر".
وأشار عقيص إلى تناقض الخطابين الرسمي وغير الرسمي حول السلاح، ودعا رئيس الجمهورية جوزف عون لإعطاء الشعب انطباعًا واضحًا بأن الدولة اليوم مختلفة عن الأمس وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

كما شدّد عقيص على ضرورة أن يبقى الرئيس نواف سلام ثابتًا في موقفه بشأن حصر السلاح، مؤكدًا دعم كل "المخلصين والشرفاء في لبنان" له، وحذر من استغلال الضغوط لتدجينه أو دفعه للاستقالة.

وعن التطورات الإقليمية، تساءل: "بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي، ماذا سيفعل حزب الله؟"، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني وخصوصًا بيئة الحزب لم تعد تريد المزيد من الحروب والأزمات.

وختم بالتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية فورًا، مشيدًا بأهالي بيروت على رباطة جأشهم وهدوئهم أثناء الاحتفال عند صخرة الروشة، ومعربًا عن استغرابه من استمرار لغة الاستفزاز والخطاب الاستعلائي من بعض الأطراف السياسية.
