لبنان

شمعون: نحو صيد بري منظم… ولا لمنعه

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:33
عقد النائب كميل شمعون مؤتمرًا صحافيًا لدعم مجموعات المجلس الأعلى للصيد البري، مؤكدًا أن الصيد رياضة وهواية، ويجب تنظيمه لا منعه.
وأشار شمعون إلى أن المنع الشامل يحرم آلاف الهواة ويزيد الصيد غير القانوني، داعيًا وزيرة البيئة تمارا الزين إلى تنظيم الصيد عبر قوانين واضحة، تراخيص إلكترونية، ومراقبة صارمة للمخالفين.

وأصدر حزب الوطنيين الأحرار بيانًا داعمًا لموقف شمعون، مؤكداً أن الصيد جزء من التقاليد اللبنانية ومرتبط بالريف والطبيعة، ويجب تطبيق قانون رقم 580/2004 مع تعزيز الرقابة والتوعية.

كما شدد أمين عام المجلس الأعلى لمجموعات الصيد البري إسحق ياسر نحاس على دعم القرار القانوني، مؤكدًا أن 600 ألف صياد ملتزمون بالقانون، ويجب توقيف المخالفين لضمان النظام وحماية البيئة.
