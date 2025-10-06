شمعون: نحو صيد بري منظم… ولا لمنعه

Advertisement

عقد النائب مؤتمرًا صحافيًا لدعم مجموعات البري، مؤكدًا أن الصيد رياضة وهواية، ويجب تنظيمه لا منعه.وأشار إلى أن المنع الشامل يحرم آلاف الهواة ويزيد الصيد غير القانوني، داعيًا وزيرة البيئة إلى تنظيم الصيد عبر قوانين واضحة، تراخيص إلكترونية، ومراقبة صارمة للمخالفين.وأصدر حزب الوطنيين الأحرار بيانًا داعمًا لموقف شمعون، مؤكداً أن الصيد جزء من التقاليد ومرتبط بالريف والطبيعة، ويجب تطبيق قانون رقم 580/2004 مع تعزيز الرقابة والتوعية.كما شدد أمين عام إسحق ياسر على دعم القرار القانوني، مؤكدًا أن 600 ألف صياد ملتزمون بالقانون، ويجب توقيف المخالفين لضمان النظام وحماية البيئة.