لتعزيز الإصلاحات الإعلامية.. مرقص يلتقي وفودًا إعلامية



Advertisement

وخلال اللقاء، شكرت نداف الوزير مرقص على المجهود الذي بذله خلال الأشهر الماضية لتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بعد الفراغ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن أولوياته الخاصة تجاه التلفزيون الوطني في كل لقاءاته، سواء كانت محلية أو خارجية.



وأضافت نداف: "عرضنا مع الوزير مرقص خطة عمل للنهوض بتلفزيون لبنان، ليعود إلى دوره كشاشة وطنية جامعة تتخطى كل الطوائف والأحزاب وتأخذ مكانتها في المشهد الإعلامي"، مشيرة إلى أهمية جهود الوزير في مختلف الصعد الإعلامية والقانونية، وتطلعاته لتعزيز استقلالية الإعلام الوطني.



استقبل المحامي د. بول مرقص في مكتبه وفداً من مجلس إدارة تلفزيون برئاسة الدكتورة إليسار نداف، وحضور الأعضاء: ريما خداج حمادة، جنان ملاط، ، وشارل سابا.وخلال اللقاء، شكرت نداف الوزير مرقص على المجهود الذي بذله خلال الأشهر الماضية لتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بعد الفراغ، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن أولوياته الخاصة تجاه التلفزيون الوطني في كل لقاءاته، سواء كانت محلية أو خارجية.وأضافت نداف: "عرضنا مع الوزير مرقص خطة عمل للنهوض بتلفزيون لبنان، ليعود إلى دوره كشاشة وطنية جامعة تتخطى كل الطوائف والأحزاب وتأخذ مكانتها في المشهد الإعلامي"، مشيرة إلى أهمية جهود الوزير في مختلف الصعد الإعلامية والقانونية، وتطلعاته لتعزيز استقلالية الإعلام الوطني.

التعاون مع مركز للإعلام



واستقبل الوزير مرقص القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في ، سينتيا دروسي ، ورئيسة تحرير موقع "الحوار الاقتصادي" غادة بلوط زيتون.



وأوضحت خوري أن الاجتماع تناول عرض النشاطات المشتركة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للإعلام بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي"، مع التركيز على تعزيز الحوار الإعلامي الاقتصادي.



كما تمت دعوة الوزير مرقص للمشاركة ورعاية الملف الإعلامي الاقتصادي الخاص الذي يتم إعداده حالياً في المركز، مؤكدة تقدير المركز الإعلامي لخبرته القانونية التراكمية ودوره في إعادة بناء جسور التعاون والشراكة مع المحيط الإقليمي والدولي.



وأشادت خوري بجهود الوزير مرقص في إعادة تنظيم قطاع الإعلام اللبناني وفق أسس حديثة تواكب التحول نحو الإعلام الرقمي، ومواكبة ثورة ووضع قانون عصري ينظم أداء القطاع الإعلامي ويحافظ على حرية الكلمة الموضوعية والهادفة.



لقاء مع الإعلامي جمال الملا



كما استقبل الوزير مرقص الإعلامي جمال الملا مقدم برنامج بودكاست "قصص" على منصة "عرب كاست"، في إطار زيارة إعلامية تهدف إلى تعزيز الحوار الإعلامي العربي.



وخلال اللقاء، أجرى الملا حواراً خاصاً مع الوزير مرقص تناول فيه أهم الملفات والتحديات التي تعالجها الحكومة، إلى جانب قانون الإعلام الجديد ودور الإعلام في المرحلة المقبلة. ومن المقرر نشر الحوار يوم الجمعة المقبل عبر منصة "عرب كاست".





وأشاد وفد المركز الإعلامي بجهود الوزير مرقص، لا سيما فيما يتعلق بـ:

- إقرار قانون إعلام جديد يواكب العصر.

- إعادة بناء تلفزيون لبنان وجعله شاشة وطنية جامعة.

- تعزيز حرية الكلمة ودعم الإعلام الرقمي.



وأكدت غادة بلوط زيتون على انفتاح الوزير مرقص على التعاون وتبنّي أي نشاط إعلامي يخدم البلد، مشيرة إلى نجاحه في تحقيق إنجازات كبيرة في فترة وجيزة، بدءًا من تلفزيون لبنان وصولًا إلى القوانين الإعلامية والدفاع عن الحريات العامة.