لقاء شعبي حاشد للنائب سيمون أبي رميا في بلدة دملصا

أقام الدكتور توفيق لقاءً شعبياً في دملصا – قضاء ، على شرف النائب سيمون أبي ، بحضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات محلية.وخلال كلمته، شدد أبي رميا على أن السيادة والحرية والاستقلال والهوية والتاريخ يجب أن يجمع الجميع رغم اختلاف الانتماءات السياسية.وأشار إلى التحديات المتعلقة بالقانون الانتخابي ومبدأ المناصفة بين والمسيحيين، محذراً من أي توجه لإلغاء الطائفية السياسية الذي قد يهدد التوازن اللبناني.ودعا إلى احترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع تأكيد حق المغتربين في المشاركة العادلة والمنظمة في الاستحقاقات .واختتم أبي رميا كلمته بدعوة إلى الوحدة وتجاوز الخلافات الحزبية، والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية ، فيما شدد صاحب الدعوة توفيق عواد على أهمية الاتفاق والوحدة لخدمة الوطن.