لبنان

لقاء شعبي حاشد للنائب سيمون أبي رميا في بلدة دملصا

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:49
أقام الدكتور توفيق عواد لقاءً شعبياً في دملصا – قضاء جبيل، على شرف النائب سيمون أبي رميا، بحضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات محلية.
وخلال كلمته، شدد أبي رميا على أن لبنان السيادة والحرية والاستقلال والهوية والتاريخ يجب أن يجمع الجميع رغم اختلاف الانتماءات السياسية.

وأشار إلى التحديات المتعلقة بالقانون الانتخابي ومبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، محذراً من أي توجه لإلغاء الطائفية السياسية الذي قد يهدد التوازن اللبناني.

ودعا إلى احترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع تأكيد حق المغتربين في المشاركة العادلة والمنظمة في الاستحقاقات الانتخابية.

واختتم أبي رميا كلمته بدعوة إلى الوحدة وتجاوز الخلافات الحزبية، والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية العليا، فيما شدد صاحب الدعوة توفيق عواد على أهمية الاتفاق والوحدة لخدمة الوطن.
 
