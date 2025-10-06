Advertisement

لبنان

"لقاء سيدة الجبل" يدعو الحكومة لتفكيك "الحزب"

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:52
عقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الأسبوعي في الأشرفية، داعيًا الحكومة إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لحل النزاعات العالقة، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، وتطبيق اتفاقية الهدنة لعام 1949.
وأشار اللقاء في بيانه إلى ضرورة إعلان لبنان خروجه الرسمي من النزاع العسكري مع إسرائيل، مع استمرار الالتزام بالواجبات العربية والإنسانية لدعم الحق الفلسطيني.
 
دبلوماسي

الأشرفية

إسرائيل

فلسطين

التزام

سوريا

ماسي

