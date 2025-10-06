"لقاء سيدة الجبل" يدعو الحكومة لتفكيك "الحزب"

Advertisement

عقد لقاء سيدة الجبل اجتماعه الأسبوعي في ، داعيًا الحكومة إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية لحل النزاعات العالقة، وترسيم الحدود مع وسوريا، وتطبيق اتفاقية الهدنة لعام 1949.وأشار اللقاء في بيانه إلى ضرورة إعلان خروجه الرسمي من النزاع العسكري مع إسرائيل، مع استمرار الالتزام بالواجبات العربية والإنسانية لدعم الحق الفلسطيني.