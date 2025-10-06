نقابة محرري الصحافة.. دعوة إلى وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين

Advertisement

أصدرت بياناً دعت فيه الزملاء إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الصحافيين أمام النقابة يوم الأربعاء 8/10/2025، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.الوقفة تأتي دعماً للصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 وأصيب أكثر من 450 واعتقل أكثر من 200، بهدف التضامن مع الضحايا والدفاع عن حرية الإعلام.