لبنان

نقابة محرري الصحافة.. دعوة إلى وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:55
Doc-P-1425860-638953594560416761.png
Doc-P-1425860-638953594560416761.png photos 0
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً دعت فيه الزملاء إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين أمام النقابة يوم الأربعاء 8/10/2025، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
الوقفة تأتي دعماً للصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 وأصيب أكثر من 450 واعتقل أكثر من 200، بهدف التعبير عن التضامن مع الضحايا والدفاع عن حرية الإعلام.
 
نقابة محرري الصحافة اللبنانية

الصحافة اللبنانية

الفلسطينيين

التعبير عن

اللبنانية

الصحاف

