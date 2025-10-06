في صور.. لقاء لمرشحي "أمل" لنقابة المحامين

Advertisement

أقيم لقاء حاشد لمرشحي حركة "أمل" في انتخابات ، حيث ترشحت المحامية سعاد لعضوية ، والمحامي لعضوية لجنة ، في مطعم "أوغاريت" في صور.وحضر اللقاء ممثل نقابة المحامين في صور وعدد كبير من المحامين المحليين، وتم خلاله التأكيد على أهمية الانتخابات النقابية وضرورة الالتزام بالقيم المهنية والعدالة.وأشار المسؤول التنظيمي للحركة، المهندس ، إلى أن الانتخابات خارج القيد الطائفي تعكس الانتماء الحقيقي للمحامين وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الحركة بالدفاع عن الحق والصدق في العمل النقابي.