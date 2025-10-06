Advertisement

لبنان

في صور.. لقاء لمرشحي "أمل" لنقابة المحامين

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:58
أقيم لقاء حاشد لمرشحي حركة "أمل" في انتخابات نقابة المحامين، حيث ترشحت المحامية سعاد شعيب لعضوية مجلس النقابة، والمحامي علي فواز لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد، في مطعم "أوغاريت" في صور.
وحضر اللقاء ممثل نقابة المحامين في صور وعدد كبير من المحامين المحليين، وتم خلاله التأكيد على أهمية الانتخابات النقابية وضرورة الالتزام بالقيم المهنية والعدالة.

وأشار المسؤول التنظيمي للحركة، المهندس علي إسماعيل، إلى أن الانتخابات خارج القيد الطائفي تعكس الانتماء الحقيقي للمحامين وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحركة بالدفاع عن الحق والصدق في العمل النقابي.
 
(الوكالة الوطنية)
