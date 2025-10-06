Advertisement

لبنان

"غارات البقاع"... هذه رسالة إسرائيل إلى مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-10-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1425869-638953606280747112.jpg
Doc-P-1425869-638953606280747112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ قبل بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، غارات استهدفت جرود بلدات بقاعيّة، بينما زعمت إسرائيل أنّها قصفت مواقع لقوّة "الرضوان".
Advertisement

وفي هذا الإطار، قال مصدر عسكريّ إنّها "ليست المرّة الأولى التي تعمد فيها إسرائيل إلى شنّ غارات على لبنان، بالتزامن مع إنعقاد مجلس الوزراء".

وأوضح المصدر عينه أنّ "الغارات كانت محدودة، لأنّ إسرائيل تُريد تمرير رسالة إلى لبنان الرسميّ، مفادها أنّه يجب الإسراع في تنفيذ خطّة نزع سلاح "حزب الله".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
lebanon 24
06/10/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على الجبور في البقاع الغربي
lebanon 24
06/10/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قالت إسرائيل عن "غارات البقاع"؟
lebanon 24
06/10/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية
lebanon 24
06/10/2025 18:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

قصر بعبدا

حزب الله

الرضوان

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24