"غارات البقاع"... هذه رسالة إسرائيل إلى مجلس الوزراء



شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ قبل بدء جلسة في ، غارات استهدفت جرود بلدات بقاعيّة، بينما زعمت أنّها قصفت مواقع لقوّة " ".

وفي هذا الإطار، قال مصدر عسكريّ إنّها "ليست المرّة الأولى التي تعمد فيها إسرائيل إلى شنّ غارات على ، بالتزامن مع إنعقاد مجلس الوزراء".



وأوضح المصدر عينه أنّ " كانت محدودة، لأنّ إسرائيل تُريد تمرير رسالة إلى لبنان الرسميّ، مفادها أنّه يجب الإسراع في تنفيذ خطّة نزع سلاح " ".