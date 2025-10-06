Advertisement

لبنان

هاشم إلى اسطنبول.. لمؤتمر لمكافحة الإرهاب

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:17
غادر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم اليوم الإثنين الى اسطنبول للمشاركة في المؤتمر البرلماني لتعريف ومكافحة الارهاب والتطرف.
