لبنان

للتطوير الرقمي.. الحجار يستقبل وفدًا من ARCOP

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:26
زار وفد من شركة "اركورب" المصرية Arcorp، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، بحضور الوزيرة المفوضة التجارية في السفارة المصرية في لبنان الدكتورة نهى شتيه، حيث عرض الوفد مجالات التعاون مع الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية.
كما التقى الوزير الحجار وفدا من نقابة المحامين في بيروت رئيس لجنة السجون المحامي جوزف عيد، ورئيس لجنة المتدرجين المحامي ايلي قليموس، وتم البحث في إمكانات التعاون بين النقابة والوزارة في ما يخص ملف السجون.

 
