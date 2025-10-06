بعد توقيف مالكة حضانة في الجعيتاوي... هذا ما تقرّر اليوم

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ القاضية كريستال ملكي قرّرت إخلاء سبيل الموقوفات الثلاث في ملف حضانة "rouge et bleu"، بكفالة 100 مليون ليرة.

وكانت قوى الأمن أعلنت في بيان، أنّها أوقفت مالكة الحضانة في منطقة الجعيتاوي، ومعلّمة ومساعدة، بعد إتّهامات بتعنيف الأطفال.