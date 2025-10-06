Advertisement

لبنان

بعد توقيف مالكة حضانة في الجعيتاوي... هذا ما تقرّر اليوم

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1425874-638953614781569298.jpg
Doc-P-1425874-638953614781569298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ القاضية كريستال ملكي قرّرت إخلاء سبيل الموقوفات الثلاث في ملف حضانة "rouge et bleu"، بكفالة 100 مليون ليرة.
 
 
وكانت قوى الأمن أعلنت في بيان، أنّها أوقفت مالكة الحضانة في منطقة الجعيتاوي، ومعلّمة ومساعدة، بعد إتّهامات بتعنيف الأطفال.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
lebanon 24
06/10/2025 18:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر
lebanon 24
06/10/2025 18:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مالك باخرة "نترات المرفأ" ولبنان يستعجل استرداه
lebanon 24
06/10/2025 18:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في بلغاريا
lebanon 24
06/10/2025 18:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24

ليون لي

يون لي

جعيتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24