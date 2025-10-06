في بعبدا... إنطلاق جلسة مجلس الوزراء وهذا ما سيعرضه قائد الجيش

Advertisement

انطلقت جلسة عند الساعة الثالثة عصر اليوم في برئاسة رئيس الجمهورية وحضور والوزراء.ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود أبرزها التقرير الشهري الاول للجيش بشأن تنفيذ خطته لحصر السلاح، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.ووفق المعلومات، تعقد الجلسة بغياب وزير العمل محمد بداعي السفر، فيما وصل الذي سيعرض في جلسة مجلس الوزراء لما قامت به خلال شهر وللمعوقات التي تقف في وجه تطبيق خطته.