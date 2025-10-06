Advertisement

لبنان

في بعبدا... إنطلاق جلسة مجلس الوزراء وهذا ما سيعرضه قائد الجيش

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:31
انطلقت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة عصر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود أبرزها التقرير الشهري الاول للجيش بشأن تنفيذ خطته لحصر السلاح، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.

ووفق المعلومات، تعقد الجلسة بغياب وزير العمل محمد حيدر بداعي السفر، فيما وصل قائد الجيش الذي سيعرض في جلسة مجلس الوزراء لما قامت به المؤسسة العسكرية خلال شهر وللمعوقات التي تقف في وجه تطبيق خطته.
 
