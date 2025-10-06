Advertisement

لبنان

إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:33
قال الجيش الإسرائيليّ، أنّه "استهدف في منطقة النبطية حسن علي جميل عطوي"، وزعم أنّه "في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله". 
وادعى أنّ "عطوي أشرف على عمليات اعادة اعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في ايران". 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24