إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية

قال الجيش الإسرائيليّ، أنّه "استهدف في جميل "، وزعم أنّه "في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله".وادعى أنّ "عطوي عمليات اعادة اعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في ".