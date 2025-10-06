Advertisement

لبنان

وفاة طفل بطريقة مروّعة... صدمه "بيك اب"

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:50
تُوفي طفل من آل جعفر، بعدما صدمه سائق "بيك اب"، عند مفرق بلدة بريتال.
آل جعفر

بريتا

بريت

بري

