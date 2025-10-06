Advertisement

لبنان

خريش يستقبل رئيس بلدية الفنار لتعزيز التعاون المدني

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1425887-638953635209779769.png
Doc-P-1425887-638953635209779769.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون إنمائية وخدماتية تهم أبناء المنطقة، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدية الفنار والمديرية العامة للدفاع المدني بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الفعالية في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.
مواضيع ذات صلة
خريش.. سبل التعاون بين الدفاع المدني وبلدية بسكنتا
lebanon 24
06/10/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
lebanon 24
06/10/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة
lebanon 24
06/10/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش وطليس.. بحث لدعم الدفاع المدني
lebanon 24
06/10/2025 18:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

المدير العام

ميشال سلامة

مديرية ال

عميد ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24