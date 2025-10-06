26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زيارة تفقدية للسنيورة إلى مجمع عكار للرعاية والتنمية
Lebanon 24
06-10-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام رئيس الوزراء السابق
فؤاد السنيورة
وعقيلته هدى
السنيورة
بزيارة تفقدية لمجمع
عكار
للرعاية والتنمية، التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في
لبنان
، دار الأيتام الإسلامية، بناءً على توصية من متبرع المنشأة بدر عبدالله الدرويش فخرو.
Advertisement
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على آخر مستجدات المجمع وخدماته الإنسانية للفئات المحتاجة في المنطقة، بالإضافة إلى متابعة تطلعات المجمع المستقبلية.
وحضر اللقاء كل من: مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي
طرابلس
السابق الشيخ مالك الشعار،
رئيس المركز
الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، ونقيب المحامين محمد المراد. كما كان في استقبالهم أعضاء مجلس عمدة دار الأيتام الإسلامية،
المدير العام
بشار قوتلي، ومدير المجمع محمود الرفاعي.
ونقل الرئيس السنيورة رسالة خيرية نيابة عن السيد بدر الدرويش فخرو، مؤكداً على كامل التعاون لدعم تطوير منشآت المجمع واستدامة خدماته الإنسانية التي يسديها للفئات الأكثر حاجة في المنطقة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
06/10/2025 18:35:42
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البقاع على متن طوافة عسكرية في زيارة تفقدية للمراكز العسكرية في المنطقة
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البقاع على متن طوافة عسكرية في زيارة تفقدية للمراكز العسكرية في المنطقة
06/10/2025 18:35:42
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
06/10/2025 18:35:42
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر وفلسطين يخططان لزيارة تفقدية لمعبر رفح.. هل من جديد؟
Lebanon 24
مصر وفلسطين يخططان لزيارة تفقدية لمعبر رفح.. هل من جديد؟
06/10/2025 18:35:42
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
المدير العام
رئيس المركز
السنيورة
المستقبل
الإسلام
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمودعين.. كلامٌ جديد من وزير المال
Lebanon 24
للمودعين.. كلامٌ جديد من وزير المال
11:22 | 2025-10-06
06/10/2025 11:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
11:18 | 2025-10-06
06/10/2025 11:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات
Lebanon 24
مساء اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات
11:11 | 2025-10-06
06/10/2025 11:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من وزارة الأشغال.. ماذا ستشهد ضبيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من وزارة الأشغال.. ماذا ستشهد ضبيه؟
11:06 | 2025-10-06
06/10/2025 11:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
Lebanon 24
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
11:01 | 2025-10-06
06/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:22 | 2025-10-06
للمودعين.. كلامٌ جديد من وزير المال
11:18 | 2025-10-06
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
11:11 | 2025-10-06
مساء اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات
11:06 | 2025-10-06
بيانٌ من وزارة الأشغال.. ماذا ستشهد ضبيه؟
11:01 | 2025-10-06
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
10:52 | 2025-10-06
الموفد الأممي لمناهضة الإعدام.. استنكار للاعتداءات الإسرائيلية ودعوة لحماية المدنيين
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24