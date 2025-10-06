Advertisement

لبنان

زيارة تفقدية للسنيورة إلى مجمع عكار للرعاية والتنمية

06-10-2025 | 09:05
قام رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة وعقيلته هدى السنيورة بزيارة تفقدية لمجمع عكار للرعاية والتنمية، التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، دار الأيتام الإسلامية، بناءً على توصية من متبرع المنشأة بدر عبدالله الدرويش فخرو.
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على آخر مستجدات المجمع وخدماته الإنسانية للفئات المحتاجة في المنطقة، بالإضافة إلى متابعة تطلعات المجمع المستقبلية.

وحضر اللقاء كل من: مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار، رئيس المركز الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، ونقيب المحامين محمد المراد. كما كان في استقبالهم أعضاء مجلس عمدة دار الأيتام الإسلامية، المدير العام بشار قوتلي، ومدير المجمع محمود الرفاعي.

ونقل الرئيس السنيورة رسالة خيرية نيابة عن السيد بدر الدرويش فخرو، مؤكداً على كامل التعاون لدعم تطوير منشآت المجمع واستدامة خدماته الإنسانية التي يسديها للفئات الأكثر حاجة في المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
