زيارة تفقدية للسنيورة إلى مجمع عكار للرعاية والتنمية

قام رئيس الوزراء السابق وعقيلته هدى بزيارة تفقدية لمجمع للرعاية والتنمية، التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ، دار الأيتام الإسلامية، بناءً على توصية من متبرع المنشأة بدر عبدالله الدرويش فخرو.وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على آخر مستجدات المجمع وخدماته الإنسانية للفئات المحتاجة في المنطقة، بالإضافة إلى متابعة تطلعات المجمع المستقبلية.وحضر اللقاء كل من: مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي السابق الشيخ مالك الشعار، الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي، ونقيب المحامين محمد المراد. كما كان في استقبالهم أعضاء مجلس عمدة دار الأيتام الإسلامية، بشار قوتلي، ومدير المجمع محمود الرفاعي.ونقل الرئيس السنيورة رسالة خيرية نيابة عن السيد بدر الدرويش فخرو، مؤكداً على كامل التعاون لدعم تطوير منشآت المجمع واستدامة خدماته الإنسانية التي يسديها للفئات الأكثر حاجة في المنطقة.