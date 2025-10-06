ما الذي يبحثه مجلس الوزراء في هذه الأثناء؟

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ بند سحب والخبر من جمعية "رسالات" نُقل إلى آخر جدول أعمال جلسة .

وأشارت إلى أنّ مجلس الوزراء بدأ البحث في البند الثالث، وعرض تقريره حول خطّة تسليم السلاح وما نفّذه الجيش بالإضافة إلى المعوّقات.