لبنان

ما الذي يبحثه مجلس الوزراء في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:10
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ بند سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" نُقل إلى آخر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنّ مجلس الوزراء بدأ البحث في البند الثالث، وعرض قائد الجيش تقريره حول خطّة تسليم السلاح وما نفّذه الجيش بالإضافة إلى المعوّقات.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24