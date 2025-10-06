تجمع العلماء المسلمين يدين القمع ويطالب الحكومة بالتحرك

Advertisement

أشارت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين، في بيان صادر عن اجتماعها الدوري، إلى أنه في ظل اعتداءات العدو الصهيوني على ، بما فيها استهداف سيارة المواطن الجريح الضرير بسبب تفجيرات البيجر حسن عطوي، والتي كانت تقودها زوجته المجاهدة زينب رسلان، ما أدى إلى استشهادهما معًا، لا تزال غير متفاعلة بشكل حازم.ولفت التجمع إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أدرج على جدول أعمال مسألة سحب ترخيص "الجمعية للفنون – رسالات"، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل قمعًا لحرية الرأي والتعبير ويخالف حقوق الإنسان.ودعا التجمع مجلس الوزراء إلى التصرف بمسؤولية، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى حماية وضمان حرية الرأي والتعبير، محذرًا من أن انزلاق الأمور نحو مواجهة جماهيرية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.كما استنكر التجمع إجراءات وزير العدل عادل نصار المتعلقة بالتعريف الأمريكي للإرهاب، معتبرًا أن هذه القرارات تضيق على المقاومين وتخالف شرعة حقوق الإنسان، مطالبًا بإلغائها فورًا.وأعلن التجمع تأييده لقرار حركة " " بخصوص مشروع لحل أزمة غزة، داعيًا إلى وضع حد للإبادة الجماعية وإعادة الحياة الطبيعية للأراضي المحتلة.