لبنان
تجمع العلماء المسلمين يدين القمع ويطالب الحكومة بالتحرك
Lebanon 24
06-10-2025
|
09:19
A-
A+
أشارت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين، في بيان صادر عن اجتماعها الدوري، إلى أنه في ظل اعتداءات العدو الصهيوني على
لبنان
، بما فيها استهداف سيارة المواطن الجريح الضرير بسبب تفجيرات البيجر حسن عطوي، والتي كانت تقودها زوجته المجاهدة زينب رسلان، ما أدى إلى استشهادهما معًا، لا تزال
الحكومة اللبنانية
غير متفاعلة بشكل حازم.
ولفت التجمع إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أدرج على جدول أعمال
مجلس الوزراء
مسألة سحب ترخيص "الجمعية
اللبنانية
للفنون – رسالات"، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل قمعًا لحرية الرأي والتعبير ويخالف حقوق الإنسان.
ودعا التجمع مجلس الوزراء إلى التصرف بمسؤولية، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى حماية
الدستور
وضمان حرية الرأي والتعبير، محذرًا من أن انزلاق الأمور نحو مواجهة جماهيرية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.
كما استنكر التجمع إجراءات وزير العدل عادل نصار المتعلقة بالتعريف الأمريكي للإرهاب، معتبرًا أن هذه القرارات تضيق على المقاومين وتخالف شرعة حقوق الإنسان، مطالبًا بإلغائها فورًا.
وأعلن التجمع تأييده لقرار حركة "
حماس
" بخصوص مشروع
ترامب
لحل أزمة غزة، داعيًا إلى وضع حد للإبادة الجماعية وإعادة الحياة الطبيعية للأراضي
الفلسطينية
المحتلة.
