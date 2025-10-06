26
لبنان
"الوطنيون الأحرار".. دعم الجيش خط أحمر وسيادة لبنان مسؤوليتنا
Lebanon 24
06-10-2025
|
09:45
A-
A+
أصدر حزب الوطنيين الأحرار بيانًا أكّد فيه أن الحزب تأسس على أسس راسخة تحمي استقلال
لبنان
وسيادته، مع احترام كامل للمؤسسات الوطنية وعلى رأسها
الجيش اللبناني
. وشدد الحزب على أن رئيسه الشهيد القائد داني
شمعون
سقط إلى جانب
شهداء
الجيش في تشرين 1990، نتيجة دعمه للجيش والشرعية.
ولفت البيان إلى أن تصريحات
رئيس الحزب
النائب
كميل شمعون
الأخيرة بشأن الجيش لا تمثل سوى عتاب على قدر المحبة، وهي نقل لتساؤلات المواطنين وأنصار الحزب وكل من يؤيد
المؤسسة العسكرية
والقوى الشرعية، مؤكدًا أن زعزعة الثقة بين الناس والمؤسسة العسكرية مرفوضة.
وحذر البيان أصحاب المصالح الشخصية والمصطادين في الماء
العكر
من توجيه الانتقادات غير البناءة، داعيًا إياهم إلى تركيز جهودهم على من يعطل فعليًا قيام الدولة وسيادتها على كامل الأراضي
اللبنانية
.
واختتم الحزب بالإشارة إلى أنه سيواصل الدفاع عن كرامة الجيش والشرعية، ويحمل المسؤولية أمام التاريخ لكل من يعرقل قيام الدولة، متسائلًا: من سيقدّم اليوم على نزع السلاح غير الشرعي وإعادة السيادة إلى لبنان؟
