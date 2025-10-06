"الوطنيون الأحرار".. دعم الجيش خط أحمر وسيادة لبنان مسؤوليتنا

Advertisement

أصدر حزب الوطنيين الأحرار بيانًا أكّد فيه أن الحزب تأسس على أسس راسخة تحمي استقلال وسيادته، مع احترام كامل للمؤسسات الوطنية وعلى رأسها . وشدد الحزب على أن رئيسه الشهيد القائد داني سقط إلى جانب الجيش في تشرين 1990، نتيجة دعمه للجيش والشرعية.ولفت البيان إلى أن تصريحات النائب الأخيرة بشأن الجيش لا تمثل سوى عتاب على قدر المحبة، وهي نقل لتساؤلات المواطنين وأنصار الحزب وكل من يؤيد والقوى الشرعية، مؤكدًا أن زعزعة الثقة بين الناس والمؤسسة العسكرية مرفوضة.وحذر البيان أصحاب المصالح الشخصية والمصطادين في الماء من توجيه الانتقادات غير البناءة، داعيًا إياهم إلى تركيز جهودهم على من يعطل فعليًا قيام الدولة وسيادتها على كامل الأراضي .