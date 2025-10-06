Advertisement

لبنان

في بيروت وجبل لبنان.. ضبط شبكة لسرقة الدراجات الآلية

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:45
Doc-P-1425905-638953662283173650.png
Doc-P-1425905-638953662283173650.png photos 0
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة عن ضبط شبكة متخصصة بسرقة الدراجات الآلية. وجاء في البيان أن متابعة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية أسفرت عن تحديد موقع دراجة مسروقة في محل لصيانة وبيع الدراجات في حي السلم.
وخلال المداهمة، تم توقيف صاحب المحل م. إ. (مواليد 1995) وعامل في المحل م. م. (مواليد 2004)، وضُبطت 29 ورقة جمركية لدراجات غير موجودة، وأرقام وأحرف معدنية لنقش أرقام الهياكل، إضافة إلى الدراجة المسروقة.

واعترف الموقوفان بشراء دراجات آلية من عدة أشخاص وتهريبها إلى مخيم برج البراجنة مقابل 50 دولارًا لكل دراجة. وتم ختم المحل بالشمع الأحمر وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، مع مواصلة التحقيق لتوقيف باقي المتورطين.
