في بيروت وجبل لبنان.. ضبط شبكة لسرقة الدراجات الآلية

Advertisement

أعلنت – العامة عن ضبط شبكة متخصصة بسرقة الدراجات الآلية. وجاء في البيان أن متابعة مكتب والجرائم الهامة في وجبل – وحدة أسفرت عن تحديد موقع دراجة مسروقة في محل لصيانة وبيع الدراجات في حي السلم.وخلال المداهمة، تم توقيف صاحب المحل م. إ. (مواليد 1995) وعامل في المحل م. م. (مواليد 2004)، وضُبطت 29 ورقة جمركية لدراجات غير موجودة، وأرقام وأحرف معدنية لنقش أرقام الهياكل، إضافة إلى الدراجة المسروقة.واعترف الموقوفان بشراء دراجات آلية من عدة أشخاص وتهريبها إلى مخيم برج البراجنة مقابل 50 دولارًا لكل دراجة. وتم ختم المحل بالشمع الأحمر وإحالة الموقوفين إلى المختص، مع مواصلة التحقيق لتوقيف باقي المتورطين.