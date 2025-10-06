تاتش تعلن معالجة مشاكل شرائح الـ SIM القديمة وإطلاق نظام تشغيلي جديد

Advertisement

أعلنت أنها تمكنت من معالجة مشكلة عدم تطابق شرائح الـ SIM القديمة مع النظام التشغيلي الجديد منذ ، وذلك بفضل جهود فرقها التقنية وفريق خدمة الزبائن، الذين عملوا بوقت قياسي لإعادة الخدمة لكافة المشتركين.وأوضحت الشركة أن الانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد وتحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية كان خطوة ضرورية لاستيعاب الضغط على الشبكة وضمان أعلى معايير الأمن، وهو ما أصبح مطلبًا ملحًا في قطاع الاتصالات الخليوي.وأكدت تاتش أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية نحو ، حيث يتيح للمشتركين الحصول على خدمات أسرع وأكثر أمانًا وفعالية. كما شددت على أهمية استبدال الشرائح القديمة بشرائح جديدة لتمكين المستخدمين من الاستفادة الكاملة من هذه التحديثات وضمان جودة أعلى للخدمة.وأعربت الشركة عن أسفها لأي إزعاج طال عددًا من المشتركين خلال فترة الانتقال، مؤكدة أنها ستستمر في تحسين جودة الشبكة والخدمات لتوفير تجربة أفضل لجميع عملائها.وكانت شركة تاتش قد أصدرت صباح اليوم بيانًا تحذيريًا، أكدت فيه أن عملية نقل قاعدة المشتركين إلى النظام التشغيلي الجديد فجر اليوم، ضمن تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network، أدت إلى ظهور بعض المشاكل على عدد محدود من شرائح الـ SIM القديمة، مما انعكس على الخدمة.وأوضحت الشركة حينها أنها تعمل بكل إمكاناتها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها ، وأنها ستعلم المشتركين فور الانتهاء من معالجة هذه العقبات. كما أكدت أن هذا الانتقال سيحسن جودة الخدمة، خاصة في التنقل بين الجيل الثالث والجيل الرابع، ويضمن معايير حماية أعلى وقدرة أكبر على تكييف الشبكة مع حجم الضغط عليها.