Advertisement

لبنان

تاتش تعلن معالجة مشاكل شرائح الـ SIM القديمة وإطلاق نظام تشغيلي جديد

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1425909-638953672149279956.png
Doc-P-1425909-638953672149279956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة تاتش أنها تمكنت من معالجة مشكلة عدم تطابق شرائح الـ SIM القديمة مع النظام التشغيلي الجديد منذ صباح اليوم، وذلك بفضل جهود فرقها التقنية وفريق خدمة الزبائن، الذين عملوا بوقت قياسي لإعادة الخدمة لكافة المشتركين.
Advertisement

وأوضحت الشركة أن الانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد وتحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية كان خطوة ضرورية لاستيعاب الضغط على الشبكة وضمان أعلى معايير الأمن، وهو ما أصبح مطلبًا ملحًا في قطاع الاتصالات الخليوي.

وأكدت تاتش أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل، حيث يتيح للمشتركين الحصول على خدمات أسرع وأكثر أمانًا وفعالية. كما شددت على أهمية استبدال الشرائح القديمة بشرائح جديدة لتمكين المستخدمين من الاستفادة الكاملة من هذه التحديثات وضمان جودة أعلى للخدمة.

وأعربت الشركة عن أسفها لأي إزعاج طال عددًا من المشتركين خلال فترة الانتقال، مؤكدة أنها ستستمر في تحسين جودة الشبكة والخدمات لتوفير تجربة أفضل لجميع عملائها.


وكانت شركة تاتش قد أصدرت صباح اليوم بيانًا تحذيريًا، أكدت فيه أن عملية نقل قاعدة المشتركين إلى النظام التشغيلي الجديد فجر اليوم، ضمن تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network، أدت إلى ظهور بعض المشاكل على عدد محدود من شرائح الـ SIM القديمة، مما انعكس على الخدمة.

وأوضحت الشركة حينها أنها تعمل بكل إمكاناتها لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، وأنها ستعلم المشتركين فور الانتهاء من معالجة هذه العقبات. كما أكدت أن هذا الانتقال سيحسن جودة الخدمة، خاصة في التنقل بين الجيل الثالث والجيل الرابع، ويضمن معايير حماية أعلى وقدرة أكبر على تكييف الشبكة مع حجم الضغط عليها.
 
مواضيع ذات صلة
دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط
lebanon 24
06/10/2025 18:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وزير الخارجية يعلن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لبدء مناقشة إعادة معالجة الوقود النووي
lebanon 24
06/10/2025 18:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة
lebanon 24
06/10/2025 18:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
lebanon 24
06/10/2025 18:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

صباح اليوم

شركة تاتش

المستقبل

حسن ج

الحص

دمين

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24