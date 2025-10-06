Advertisement

لبنان

"الوطني الحر": لمنع عودة النازحين بعد الانتخابات في سوريا

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:14
أكد "التيار الوطني الحر" في تصريح على حسابه الرسمي على "إكس" أنه "مع توجه النازحين السوريين إلى سوريا للمشاركة في الإنتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام السابق، ومن خلال المعابر الرسمية، تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لبنان لا بل العمل على توطينهم".
وأضاف: "إن السلطة اللبنانية مطالبة أمام الشعب اللبناني بوضع خطة واضحة لتحقيق عودة النازحين ومنع عودة من ذهب للإنتخاب، لا التهرب من مسؤولياتها وغسل أيديها والإكتفاء بالتصريحات الكلامية".
