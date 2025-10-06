"الوطني الحر": لمنع عودة النازحين بعد الانتخابات في سوريا

Advertisement

أكد " " في تصريح على حسابه الرسمي على "إكس" أنه "مع توجه السوريين إلى للمشاركة في الإنتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام السابق، ومن خلال المعابر الرسمية، تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لا بل العمل على توطينهم".وأضاف: "إن مطالبة أمام الشعب اللبناني بوضع خطة واضحة لتحقيق عودة النازحين ومنع عودة من ذهب للإنتخاب، لا التهرب من مسؤولياتها وغسل أيديها والإكتفاء بالتصريحات الكلامية".