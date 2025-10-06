باسيل: "خطر التوطين عم يزيد"

كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" عبر حسابه على منصّة "إكس":

"لما بيرجعوا ليشاركوا بانتخابات ، يعني دليل اضافي على عدم جواز بقاءهم!

عم تدعيهم يجددوا اقاماتهم كأن ما تغير شي!

واوروبا اعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون اوراق ثبوتية!

سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد!"