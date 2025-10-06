Advertisement

لبنان

باسيل: "خطر التوطين عم يزيد"

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:22
Doc-P-1425916-638953682767817146.png
Doc-P-1425916-638953682767817146.png photos 0
كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصّة "إكس":
"لما بيرجعوا النازحين ليشاركوا بانتخابات سوريا، يعني دليل اضافي على عدم جواز بقاءهم!
منظمة اللاجئين عم تدعيهم يجددوا اقاماتهم كأن ما تغير شي!
اميركا واوروبا اعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون اوراق ثبوتية!
سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد!"
