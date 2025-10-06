لجنة أصدقاء سكاف: العدوان يستدعي موقفًا موحدًا ودعمًا أكبر للجيش

Advertisement

توجهت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية"، يحيى سكاف، في بيان، بأسمى آيات العزاء إلى عوائل المدنيين الأبرار الذين يسقطون يوميًا من أهل الجنوب اللبناني، "جنوب العزة والكرامة"، جراء الاعتداءات المتكررة التي تحصل "أمام مرأى قوات اليونيفيل المتواجدة على أرض الجنوب، والمجتمع الدولي والحكومة ، دون أن يحرك أحد ساكنًا لوقف ما يحصل أو الضغط على العدو".وأكدت اللجنة أن استمرار العدوان اليومي على الوطن، كما حصل اليوم في الجنوب والبقاع، بات يتطلب موقفًا رسميًا وشعبيًا وتحركًا لبنانيًا موحدًا على كافة المستويات لمواجهته، لأن "الصمت وعدم التحرك من قبل السلطة ووزارة الخارجية أصبح كالمشاركة في الجريمة"، وفق تعبير البيان.وأضافت اللجنة: "من هذا المنطلق، نجدد دعوتنا للحكومة اللبنانية لضرورة العمل الجاد على تأمين الدعم اللازم للجيش الوطني اللبناني، من خلال العتاد والآليات والسلاح النوعي المتطور، ليصبح كباقي الجيوش، من أجل حماية الوطن من الخطر ، وعدم تركه كالشاهد فقط على الخروقات اليومية في المياه اللبنانية وفي السماء وعلى الأرض".كما دعت اللجنة إلى "التمسك في هذه المرحلة بأهم عناصر قوة من خلال المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة"، مشددة على "عدم الثقة بأحد لحمايتنا، لأن التجارب أثبتت أن تضحيات ودماء وأبطال والجيش الوطني اللبناني كانت الأساس في حماية الوطن من شماله إلى جنوبه".