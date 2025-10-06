Advertisement

لبنان

لجنة أصدقاء سكاف: العدوان يستدعي موقفًا موحدًا ودعمًا أكبر للجيش

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:18
توجهت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية"، يحيى سكاف، في بيان، بأسمى آيات العزاء إلى عوائل الشهداء المدنيين الأبرار الذين يسقطون يوميًا من أهل الجنوب اللبناني، "جنوب العزة والكرامة"، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تحصل "أمام مرأى قوات اليونيفيل المتواجدة على أرض الجنوب، والمجتمع الدولي والحكومة اللبنانية، دون أن يحرك أحد ساكنًا لوقف ما يحصل أو الضغط على العدو".
وأكدت اللجنة أن استمرار العدوان اليومي على الوطن، كما حصل اليوم في الجنوب والبقاع، بات يتطلب موقفًا رسميًا وشعبيًا وتحركًا لبنانيًا موحدًا على كافة المستويات لمواجهته، لأن "الصمت وعدم التحرك من قبل السلطة ووزارة الخارجية أصبح كالمشاركة في الجريمة"، وفق تعبير البيان.

وأضافت اللجنة: "من هذا المنطلق، نجدد دعوتنا للحكومة اللبنانية لضرورة العمل الجاد على تأمين الدعم اللازم للجيش الوطني اللبناني، من خلال العتاد والآليات والسلاح النوعي المتطور، ليصبح كباقي الجيوش، من أجل حماية الوطن من الخطر الصهيوني، وعدم تركه كالشاهد فقط على الخروقات اليومية في المياه اللبنانية وفي السماء وعلى الأرض".

كما دعت اللجنة إلى "التمسك في هذه المرحلة بأهم عناصر قوة لبنان من خلال المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة"، مشددة على "عدم الثقة بأحد لحمايتنا، لأن التجارب أثبتت أن تضحيات ودماء شهداء وأبطال المقاومة والجيش الوطني اللبناني كانت الأساس في حماية الوطن من شماله إلى جنوبه".
