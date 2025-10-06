Advertisement

لبنان

سفير باكستان في طرابلس.. لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:29
قام سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر بجولة في منطقتي عكار وطرابلس، بدعوة من رئيس مجموعة "أماكو" علي محمود العبد الله، شملت لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية وبلدية.
استهل السفير جولته بزيارة النائب محمد سليمان في طرابلس، حيث أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون التجاري والتربوي بين البلدين. وأشاد سليمان بالعلاقات الباكستانية – السعودية، معتبرًا أن أي تعاون بين البلدين يصبّ في مصلحة الدول العربية جمعاء، فيما شدد السفير أطهر على دعم باكستان للبنان والقضية الفلسطينية واستعدادها لتقوية الروابط الاقتصادية والبرلمانية بين البلدين.

وفي دار الإفتاء في عكار، استقبله المفتي الشيخ زيد زكريا بحضور فعاليات سياسية ودينية، مؤكدًا متانة العلاقات الإسلامية والعربية، ومشيدًا بالتعاون الباكستاني – السعودي. وردّ السفير مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الدفاعي المشترك بين بلاده والسعودية وحرص باكستان على تعميق علاقاتها مع العالم العربي.

كما زار السفير بلدية حلبا حيث قدّم له رئيسها عبد الحميد الحلبي درعًا تقديرية وكتابين عن تاريخ عكار، ثم تفقد مطرانية عكار للروم الأرثوذكس، مشددًا على قيم التعايش بين الأديان، ومؤكدًا أن "تعاليم الإسلام والمسيحية تتقاطع حول الحب والسلام".

واختُتمت الجولة بمأدبة غداء في بلدة تكريت وجولة ميدانية في غابة العذر والقموعة، حيث عبّر السفير عن إعجابه بجمال الطبيعة في المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
