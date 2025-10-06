Advertisement

لبنان

علوان في سفارة العراق.. العراق لن يترك لبنان

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1425922-638953690309175268.png
Doc-P-1425922-638953690309175268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس حزب "الوفاء اللبناني"  الدكتور احمد علوان مع وفد، سفير العراق لدى لبنان السيد محمد رضا الحسيني في مقر السفارة في بيروت.
Advertisement

وأوضح علوان انه "تقدم في خلال اللقاء بالشكر لدولة العراق لما قدمته للبنان وما ستقدمه ،وكما قال سعادة السفير الحسيني أن العراق لن تترك لبنان وستبقى على عهدها في وقوفها مع لبنان حتى يخرج من أزمته".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية استقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق
lebanon 24
06/10/2025 18:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة العراق في واشنطن: بغداد ليست تابعة لسياسة أي دولة
lebanon 24
06/10/2025 18:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة العراق في واشنطن: العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة ويتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من الدول
lebanon 24
06/10/2025 18:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة العراقية في واشنطن تؤكد: العراق ليس تابعًا لسياسة أي دولة
lebanon 24
06/10/2025 18:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد محمد

محمد رضا

رئيس حزب

سيد محمد

الحسيني

العراق

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24