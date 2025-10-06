Advertisement

لبنان

المؤتمر الشعبي اللبناني: خطة ترامب منحازة للعدو الصهيوني

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:43
أعلن "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان، تأييده لردّ حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف العدوان الصهيوني على غزة، معتبرًا أن إحباط الأهداف الصهيونية في هذه الخطة يستدعي وحدة موقف فلسطيني مدعومًا بإسناد عربي وإسلامي واسع.
وأوضح المؤتمر أن "الخطة التي أعلنها ترامب لا تحتاج إلى كثير من الدراسة لتبيان أهدافها، فمن يدعم الكيان الصهيوني منذ اغتصابه أرض فلسطين، ويزوّده بأفتك أنواع الأسلحة، ويحميه من المساءلة والعقاب في مجلس الأمن والمحاكم الدولية، لا يمكن أن يقدّم خطة عادلة لوقف إطلاق النار، بل من الطبيعي أن تكون منحازة تمامًا إلى الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن موقف حركة حماس، المنسّق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، يستحق التأييد والدعم لما فيه من حرص على وقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، والتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة دون أي تفريط. ودعا المؤتمر إلى التفاف عربي وإسلامي حول هذا الموقف المقاوم لإحباط أي بنود تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع البيان: "إن حديث ترامب عن تحقيق السلام في المنطقة وإنهاء صراع يمتد إلى 3000 سنة هو تزوير فاضح للتاريخ، فالصراع لم يبدأ إلا بعد اغتصاب فلسطين عام 1948 حين استولى الصهاينة على أرض ليست ملكهم، مستندين إلى وعد بلفور المشؤوم، ولم يكن قبل ذلك أي صراع بين العرب واليهود".

وختم المؤتمر مؤكّدًا أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم عبر تصفية القضية الفلسطينية، بل عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد أن الصراع مع العدو لن ينتهي إلا باستعادة كامل الحقوق وتحرير الأراضي المحتلة، فمقاومة الاحتلال، بحسب البيان، "واجب ديني ووطني وقومي وحقّ مشروع لا يسقط بالتقادم مهما بلغت التضحيات".
 
(الوكالة الوطنية)
