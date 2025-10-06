Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1425934-638953713625498299.png
Doc-P-1425934-638953713625498299.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد عدد من الطرقات اللبنانية، حركة مرور كثيفة، مساء اليوم، الإثنين.
Advertisement

وحسب غرفة التحكم فإنّ حركة المرور كثيفة من  جسر برج حمود باتجاه بولفار سن الفيل، ومن اوتوستراد شارل الحلو باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت، وكثيفة أيضا في محلة انفاق المطار باتجاه خلدة.
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
lebanon 24
07/10/2025 01:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى ساحة الدكوانة
lebanon 24
07/10/2025 01:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
lebanon 24
07/10/2025 01:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية
lebanon 24
07/10/2025 01:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

شارل الحلو

نهر الموت

اللبنانية

برج حمود

سن الفيل

المطار

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-06
16:50 | 2025-10-06
16:42 | 2025-10-06
16:09 | 2025-10-06
16:05 | 2025-10-06
15:37 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24