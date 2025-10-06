25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من وزارة الأشغال.. ماذا ستشهد ضبيه؟
Lebanon 24
06-10-2025
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
، أنها تواصل عبر متعهّدها، تنفيذ أعمالٍ هندسية متخصّصة على قناة تصريف مياه الأمطار في منطقة ضبية، وذلك في إطار خطّتها الاستباقية لتأهيل مجاري تصريف مياه الشتاء ورفع قدرتها الاستيعابية قبل حلول موسم الأمطار.
Advertisement
وتشمل الأعمال حفر وتنفيذ أوتاد إسمنتية (Piles) باستخدام معدّات حفر عميقة ومتخصّصة، تمهيدًا لتوسيع حوض القناة عند المدخل الساحلي للمنطقة، بما يسمح بزيادة عرض المجرى وتحسين تدفّق المياه. وتُنفّذ هذه الركائز لتدعيم البنية الإنشائية المحيطة بالقناة، وضمان استقرارها خلال مراحل الحفر والتوسيع المقبلة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية هندسية خاصة نظرًا إلى وجود عدد كبير من شبكات الخدمات الحيوية داخل موقع الأشغال، تشمل كابلات كهرباء، وأنابيب مياه، وخطوط هاتف وغيرها. ولهذا، تعمل الفرق الميدانية على تنظيف المجرى القديم وتوسيعه بالتوازي مع رفع السقف (القبو العلوي)، بحيث تمرّ الخدمات لاحقاً عبر السقف بدلًا من داخل مجرى القناة، ما يُتيح تدفّقًا أفضل لمياه الأمطار ويُخفّف من خطر الانسدادات المتكرّرة خلال فصل الشتاء.
وبعد إنجاز هذه المرحلة، ستنتقل الأعمال إلى المرحلة التالية التي تتضمن صيانة وتأهيل القنوات المشابهة من جهة الجبل، في إطار حلٍّ متكاملٍ ومستدامٍ يضمن انسياب المياه بشكلٍ فعّال على جانبي الأوتوستراد الساحلي، ويحدّ من مخاطر الفيضانات التي كانت تتكرّر سنويًا في المنطقة.
وتندرج هذه الأشغال ضمن الخطة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية على الطرق المصنّفة، بما يعزّز الجهوزية العامة وقدرة البنى التحتية على مواجهة السيول الشتوية، حفاظًا على السلامة العامة وصون الممتلكات والمرافق الحيوية".
مواضيع ذات صلة
وزارة الأشغال باشرت تخطيط هذه الطرق.. إحذروها ليلًا
Lebanon 24
وزارة الأشغال باشرت تخطيط هذه الطرق.. إحذروها ليلًا
07/10/2025 01:26:18
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية
Lebanon 24
مشاريع جديدة قيد البحث بين وزارة الأشغال والبنك الدولي لدعم التنمية الوطنية
07/10/2025 01:26:18
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال تنجز إنارة نفق بحمدون ضمن خطة "لبنان على السكة"
Lebanon 24
وزارة الأشغال تنجز إنارة نفق بحمدون ضمن خطة "لبنان على السكة"
07/10/2025 01:26:18
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير حتّى يوم الإثنين.. ماذا ستشهد جونية؟
Lebanon 24
تدابير سير حتّى يوم الإثنين.. ماذا ستشهد جونية؟
07/10/2025 01:26:18
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
المجر
الشام
علوي
أوتو
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:55 | 2025-10-06
06/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:50 | 2025-10-06
06/10/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:42 | 2025-10-06
06/10/2025 04:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:09 | 2025-10-06
06/10/2025 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
16:05 | 2025-10-06
06/10/2025 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:50 | 2025-10-06
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:42 | 2025-10-06
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:09 | 2025-10-06
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:05 | 2025-10-06
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24