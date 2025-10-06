Advertisement

لبنان

بيانٌ من وزارة الأشغال.. ماذا ستشهد ضبيه؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:06
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أنها تواصل عبر متعهّدها، تنفيذ أعمالٍ هندسية متخصّصة على قناة تصريف مياه الأمطار في منطقة ضبية، وذلك في إطار خطّتها الاستباقية لتأهيل مجاري تصريف مياه الشتاء ورفع قدرتها الاستيعابية قبل حلول موسم الأمطار.
وتشمل الأعمال حفر وتنفيذ أوتاد إسمنتية (Piles) باستخدام معدّات حفر عميقة ومتخصّصة، تمهيدًا لتوسيع حوض القناة عند المدخل الساحلي للمنطقة، بما يسمح بزيادة عرض المجرى وتحسين تدفّق المياه. وتُنفّذ هذه الركائز لتدعيم البنية الإنشائية المحيطة بالقناة، وضمان استقرارها خلال مراحل الحفر والتوسيع المقبلة.


وتكتسب هذه النقطة أهمية هندسية خاصة نظرًا إلى وجود عدد كبير من شبكات الخدمات الحيوية داخل موقع الأشغال، تشمل كابلات كهرباء، وأنابيب مياه، وخطوط هاتف وغيرها. ولهذا، تعمل الفرق الميدانية على تنظيف المجرى القديم وتوسيعه بالتوازي مع رفع السقف (القبو العلوي)، بحيث تمرّ الخدمات لاحقاً عبر السقف بدلًا من داخل مجرى القناة، ما يُتيح تدفّقًا أفضل لمياه الأمطار ويُخفّف من خطر الانسدادات المتكرّرة خلال فصل الشتاء.


وبعد إنجاز هذه المرحلة، ستنتقل الأعمال إلى المرحلة التالية التي تتضمن صيانة وتأهيل القنوات المشابهة من جهة الجبل، في إطار حلٍّ متكاملٍ ومستدامٍ يضمن انسياب المياه بشكلٍ فعّال على جانبي الأوتوستراد الساحلي، ويحدّ من مخاطر الفيضانات التي كانت تتكرّر سنويًا في المنطقة.


وتندرج هذه الأشغال ضمن الخطة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية على الطرق المصنّفة، بما يعزّز الجهوزية العامة وقدرة البنى التحتية على مواجهة السيول الشتوية، حفاظًا على السلامة العامة وصون الممتلكات والمرافق الحيوية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24