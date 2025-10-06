Advertisement

لبنان

اعتصام لأصحاب عربات الخضار أمام بلدية صيدا احتجاجاً على إزالة بسطاتهم

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:54
نفذ عدد من أصحاب بسطات وعربات الخضار اعتصاماً أمام مدخل بلدية صيدا عند ساحة النجمة وسط المدينة، قبل ان يعمدوا إلى الدخول إلى باحة المبنى البلدي، وذلك احتجاجاً على ازالة بسطاتهم في إطار خطة تنظيم العربات التي اعتمدتها البلدية.
واعتبر المعتصمون أن "هذه العربات تشكل مصدر رزقهم الوحيد"، مطالبين البلدية بـ"العودة عن قرار منعهم وايجاد حل لعودة بسطاتهم ومصدر رزقهم".
