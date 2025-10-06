اعتصام لأصحاب عربات الخضار أمام بلدية صيدا احتجاجاً على إزالة بسطاتهم

نفذ عدد من أصحاب بسطات وعربات الخضار اعتصاماً أمام مدخل بلدية عند المدينة، قبل ان يعمدوا إلى الدخول إلى باحة المبنى البلدي، وذلك احتجاجاً على ازالة بسطاتهم في إطار خطة تنظيم العربات التي اعتمدتها البلدية.

Advertisement