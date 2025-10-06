مأساة في البقاع.. حادث مروّع يودي بحياة "رئيس بلدية سابق"

غيّب الموت، رئيس بلدية سعدنايل السابق ، وذلك إثر حادث سير مروع تعرض له اليوم الإثنين على طريق عام سعدنايل.

ونعت صفحات عديدة في البلدة البقاعية، واصفة إياه بأنه كان من الأشخاص الذين يسعون لخدمة بلدتهم.