لبنان

مأساة في البقاع.. حادث مروّع يودي بحياة "رئيس بلدية سابق"

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:38
غيّب الموت، رئيس بلدية سعدنايل السابق زياد الحمصي، وذلك إثر حادث سير مروع تعرض له اليوم الإثنين على طريق عام سعدنايل.
ونعت الحمصي صفحات عديدة في البلدة البقاعية، واصفة إياه بأنه كان من الأشخاص الذين يسعون لخدمة بلدتهم.
 
 
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

زياد الحمصي

البقاعي

البقاع

بقاعية

الحمصي

