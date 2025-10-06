"مروّج مخدرات" في منطقة لبنانية.. شاهدوا صورته!

أعلنت ، اليوم الإثنين، أنها أوقفت "هــ. ع". (مواليد عام 2001، لبناني) في محلة النبعة، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرم نقل أسلحة وذخائر حربيّة.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّلب في ، كان آخرها قبل يوم من تاريخ توقيفه، حيث سلب مبلغًا من المال من أحد الأشخاص.





وسُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.

كذلك، أوقفت القوى الأمنية س. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) في على متن سيّارة لون فضّي، وذلك لترويجه المخدرات.



وبتفتيشه والسيّارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج ومقسمة على الشكل التالي ثلاثة وخمسين كيس من النايلون الشفاف يحتوي كلّ منها حوالى نصف غرام من مادة السالفيا عشرين حبة مخدرة لفافة تحتوي على مادة السالفيا.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ.

صورة الموقوف في النبعة