بحضور رسمي وجماهيري.. مباراة بالفروسية في زغرين

شهد نادي الزغرين للفروسية، الأحد في الخامس من تشرين الأول 2025، إقامة واحدة من أبرز مباريات الفروسية لهذا الموسم بإشراف الإتحاد اللبناني للفروسية، وبحضور رسمي وجماهيري مميز ومشاركة واسعة من نخبة الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء .

وأقيمت المباريات على أحد أكبر المرامح في لبنان، وسط طبيعة خلابة، في حين استقبلت الخيول المتنافسة في الصالة المقفلة التي تمت صيانتها تمهيداً لانطلاق برنامج الشتاء، كما فتح نادي الزغرين أبواب استراحته الجديدة لمتابعة الفعاليات في أجواء خضراء وأناقة مميزة.





انطلقت المنافسات منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وسط أجواء حماسية وتنافس شريف بين المشاركين في عدد من الفئات (N/E/D/C)، شملت القفز على الحواجز بارتفاع 75 ووصولاً إلى 130 سنتمتراً.





وجاءت البطولة بتنظيم مميز يعكس مدى الإحترافية التي يتمتع بها نادي الزغرين في إدارة الفعاليات الرياضية وبتعاون رائع مع لجنة الإتحاد اللبناني للفروسية.





وفي النتائج وضمن منافسات القئة C البالغ ارتفاعها 130 سنتمترا، وبمشاركة أربع فرسان فقد حلّ الفارس كارل طرابلسي على الجواد فورلاندو أولا من نادي الضبيه كاونتري كلوب بزمن 59.84 ثانية.





وفي الفئة D البالغ ارتفاعها 125 سنتمترا على مرحلتين، وبمشاركة ثمانية فرسان، حلّت الفارسة المميّزة كيندا الخطيب في المركز الأول على جوادها هانيبال من نادي الضبيه كاونتري كلوب بزمن 26.77 ثانية، في حين حلّ الفارس كارل طرابلسي على فورلاندو ثانياً بفارق ثانة واحدة.





وفي الفئة E البالغ ارتفاعها 105 سنتمترا، وبمشاركة 15 فارسا على مرحلتين، حلّ الفارس محمد الخطيب أولاً على غوشي من نادي الزغرين للفروسية بزمن 23.93 ثانية، فيما حلّت الفارسة ياسمين جبر على كاتش مي من نادي الضبيه كاونتري كلوب في المركز الثاني بزمن 28.06 ، وماريا فضول في المركز الثالث على نوليلي من نادي الضبيه كاونتري كلوب بزمن 28.26 ثانية، أما المركز الرابع فقد حجزته الفارسة جينا شمعة على الفرس سزارينا التي وصلت منذ أقل من شهر إلى لبنان ضمن مجموعة خيول القفز الجديدة التي انضمت إلى الزغرين قادمة من ، وقد حصدت زمن 28.56 ثانية في حين تجدر الإشارة إلى أن جميع الفرسان والخيول الفائزة في هذه الفئة أتمت الجولة من دون خطأ.