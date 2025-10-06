فياض: لا يجوز أن يستمر العدو في قتل المدنيين دون حسيب

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، ، أن اغتيال المواطن اللبناني الكفيف في بلدة عصر اليوم، من مصابي مجزرة البيجر، يمثل إمعاناً في ممارسات التوحش . وأوضح فياض أن الاستهداف وقع متعمداً وبحضور عدد من المواطنين، لافتاً إلى أن لولا "اللطف الإلهي" لحدثت مجزرة مروعة.وأضاف فياض في تصريح أن هذه الأعمال العدائية، التي أصبحت وتيرة يومية تستهدف حياة وأرزاق الجنوبيين، تكشف حجم التهديد الذي يواجه سكان الجنوب، محمّلاً السلطة مسؤولية حماية المواطنين بدلاً من الانشغال بمشكلات جانبية وإثارة التوترات الداخلية.ودعا فياض الحكومة إلى رفع صوتها على كل المنابر الدولية لملاحقة العدو سياسياً وقانونياً وإدانته إعلامياً، والسعي لاتخاذ خطوات عملية لردع العدوان الإسرائيلي. وختم بالقول: "المطلوب أن تُترجم الأقوال إلى أفعال، وأن تبادر الحكومة إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لحماية المواطنين، إذ لا يجوز أن يستمر العدو في قتل المدنيين اللبنانيين دون حسيب أو رقيب".