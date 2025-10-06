معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة

حصل " " على معلوماتٍ جديدة تتعلق بالمكان الذي كان يمكثُ فيه الفنان فضل شاكر قبيلَ تسليم نفسهِ لمخابرات الجيش، السبت الماضي، في حدثٍ أثار ضجة على صعيد .

وتقولُ المعلومات إنَّ شاكر كان يمكثُ في منزلٍ صغير جداً داخل حيّ المنشية عبارة عن غرفتين صغيرتين اشتراهما وقام بتأهيلهما، ثم عاد ورمّم السطح الذي استخدمه لتصوير أغنيته الأخيرة "روح البحر".



وذكرت المعلومات أنَّ شاكر لم يكن يخرجُ من المنزل بتاتاً، فيما علاقته كانت مع جيرانه القريبين منه فقط، إذ لم يكن يتردّد أبداً إلى أي مكانٍ آخر.



وأوضحت المصادر أن منزل شاكر كان يبعدُ 40 متراً عن الشارع التحتاني حيث تسيطر جماعات مثل الشباب وجند ، فيما بقعة منزله الجغرافية قريبة من نطاق سيطرة عصبة إلى جانب وجود عناصر أخرى تابعة للشباب المسلم وجند الشام.



إلى ذلك، تقول المصادر إنَّ منزل فضل شاكر كان يبعد أكثر من مئة متر عن مدخل لجهة الموصلي، فيما يحتاج الإنتقال إليه سيراً على الأقدام حوالى 10 دقائق انطلاقا من المدخل المُشار إليه.



أمنياً، كانت هناك فرقة حراسة تتولى حماية منزل شاكر، وحينما دخل إلى مخيم عام 2013، تولى أمنه شخصٌ يسمى رامي ورد تُوفي قبل سنوات بسبب المرض. وإثر ذلك، وحتى تسليم نفسه، كان المسؤول عن أمن شاكر شخصٌ من آل العابد.