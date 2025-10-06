25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-10-2025
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل "
لبنان24
" على معلوماتٍ جديدة تتعلق بالمكان الذي كان يمكثُ فيه الفنان فضل شاكر قبيلَ تسليم نفسهِ لمخابرات الجيش، السبت الماضي، في حدثٍ أثار ضجة على صعيد
لبنان
.
Advertisement
وتقولُ المعلومات إنَّ شاكر كان يمكثُ في منزلٍ صغير جداً داخل حيّ المنشية عبارة عن غرفتين صغيرتين اشتراهما وقام بتأهيلهما، ثم عاد ورمّم السطح الذي استخدمه لتصوير أغنيته الأخيرة "روح البحر".
وذكرت المعلومات أنَّ شاكر لم يكن يخرجُ من المنزل بتاتاً، فيما علاقته كانت مع جيرانه القريبين منه فقط، إذ لم يكن يتردّد أبداً إلى أي مكانٍ آخر.
وأوضحت المصادر أن منزل شاكر كان يبعدُ 40 متراً عن الشارع التحتاني حيث تسيطر جماعات مثل الشباب
المسلم
وجند
الشام
، فيما بقعة منزله الجغرافية قريبة من نطاق سيطرة عصبة
الأنصار
إلى جانب وجود عناصر أخرى تابعة للشباب المسلم وجند الشام.
إلى ذلك، تقول المصادر إنَّ منزل فضل شاكر كان يبعد أكثر من مئة متر عن مدخل
مخيم عين الحلوة
لجهة
جامع
الموصلي، فيما يحتاج الإنتقال إليه سيراً على الأقدام حوالى 10 دقائق انطلاقا من المدخل المُشار إليه.
أمنياً، كانت هناك فرقة حراسة تتولى حماية منزل شاكر، وحينما دخل إلى مخيم
عين الحلوة
عام 2013، تولى أمنه شخصٌ يسمى رامي ورد تُوفي قبل سنوات بسبب المرض. وإثر ذلك، وحتى تسليم نفسه، كان المسؤول عن أمن شاكر شخصٌ من آل العابد.
وخلال اشتباكات مُخيم عين الحلوة عام 2023 بين حركة "فتح" والجماعات المُتشددة، بقي شاكر داخل منزله ولم يُغادره، فيما الزقاق الذي كان يسكنه لم يتعرض لأي إطلاق نار إذ كانت الاشتباكات بعيدة عنه تماماً.ج
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد تهديده.. اجتماع في منزل فضل شاكر
Lebanon 24
بعد تهديده.. اجتماع في منزل فضل شاكر
07/10/2025 01:28:05
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
07/10/2025 01:28:05
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
07/10/2025 01:28:05
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
07/10/2025 01:28:05
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
فنون ومشاهير
رادار لبنان24
مخيم عين الحلوة
عين الحلوة
عين الحلو
مخيم عين
الأنصار
لبنان24
المسلم
الموصل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:55 | 2025-10-06
06/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:50 | 2025-10-06
06/10/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:42 | 2025-10-06
06/10/2025 04:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:09 | 2025-10-06
06/10/2025 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
16:05 | 2025-10-06
06/10/2025 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:50 | 2025-10-06
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:42 | 2025-10-06
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:09 | 2025-10-06
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:05 | 2025-10-06
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24