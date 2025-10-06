"فخر واعتزاز".. رئيس بلدية المعمرية يزور ملكة جمال لبنان مهنئاً

Advertisement

قام رئيس بلدية المعمرية أبي وعقيلته بزيارة تهنئة إلى ابنة البلدة بيرلا غازي حرب، بمناسبة تتويجها بلقب لعام 2025، في لقاء وصفه بالـ"مفعم بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني".وخلال الزيارة، أشاد أبي طايع بأهمية هذا الاستحقاق على المستويين الوطني والمحلي، معتبراً أن ما حققته حرب يمثل "مصدر اعتزاز لكل أبناء البلدة والجنوب".وقال: "ما كنّا نسعى إليه منذ سنوات لرفع اسم المعمرية عاليًا، جاء هذا التتويج ليساهم في تحقيقه ويمنحنا دفعًا جديدًا نحو المزيد من التقدّم. شكراً لكِ لأنك منحتِ قريتنا هذا الشرف."كما شدّد على ضرورة أن تبقى بلدة المعمرية حاضرة في قلب وفكر بيرلا في جميع المحافل، لافتًا إلى أنها أصبحت اليوم تمثّل بلدتها أمام والعالم.