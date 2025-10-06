Advertisement

لبنان

منشور جديد لسلام.. ماذا قال عن "جمعية رسالات"؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1426010-638953859152451479.jpg
Doc-P-1426010-638953859152451479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "أكس": "هكذا عالجنا اليوم مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ "الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات"، التي دعت إلى تجمع الروشة يوم ٢٥ أيلول". 
Advertisement

وأضاف: "تبيّن بعد الإستماع في مجلس الوزراء إلى مختلف الآراء توفّر الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حل هذه الجمعية، إلّا أنّه ورغم المخالفات التي فنّدتها تفصيلاً وزارة الداخلية والبلديات، إن لجهة مُخالفة هذه الجمعية لموضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة مُخالفتها للقوانين التي ترعى الأملاك العمومية لا سيّما إقفال الطرقات العامة، وإن لجهة مُخالفتها مضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحقّ في التعبير والتجمّع، وفي سَبيل التَّوفيق بين مُقتضيات المُحافظة على النظام العام من جهة وبين احترام حريّة تأسيس الجَمعيّات التي كَفلها الدّستور وقانون الجمعيّات، والذي أكّدت عليه المُعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّ  اليها لبنان، وانطلاقاً من أن حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها لا يتعارض مع إمكانية إتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لهذه الجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية". 
مواضيع ذات صلة
منشور لمتري عن المحادثات اللبنانية - السورية.. ماذا قال؟
lebanon 24
07/10/2025 01:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
lebanon 24
07/10/2025 01:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
07/10/2025 01:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضت على تعليق عمل جمعية رسالات
lebanon 24
07/10/2025 01:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

مجلس الوزراء

نواف سلام

اللبنانية

وزراء إلى

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-06
16:50 | 2025-10-06
16:42 | 2025-10-06
16:09 | 2025-10-06
16:05 | 2025-10-06
15:37 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24