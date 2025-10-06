Advertisement

لبنان

إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة

Lebanon 24
06-10-2025 | 15:37
تُوّج منتخب لبنان للسيدات بلقب بطولة غرب آسيا الثانية في الكرة الطائرة، بعد فوزه مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على المنتخب العراقي بنتيجة 3-1، محققًا انتصاره الثالث على التوالي.
وكان منتخب لبنان قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مستحق على سوريا 3-0، قبل أن يتغلب على الأردن في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2، ليؤكد تفوقه وسيطرته على البطولة.
