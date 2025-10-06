Advertisement

لبنان

فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:42
Doc-P-1426029-638953912415090498.jpg
Doc-P-1426029-638953912415090498.jpg photos 0
بثّ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، اليوم الإثنين، فيلماً وثائقياً عن الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، ووثق فيه بعضاً من روايات الأيام والساعات الأخيرة من حياته. 
 
 
وتحدث الفيلم عن تفاصيل رحيل نصرالله، كما تطرق إلى تفاصيل كشفها قادة من "حزب الله" ولم تكن معروفة من قبل.
 
 
 
