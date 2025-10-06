Advertisement

في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:09
Doc-P-1426037-638953926611227808.jpg
Doc-P-1426037-638953926611227808.jpg photos 0
أقدم المدعو "خ.ع" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ع.ر.ر" من دون إصابته، وذلك في محلة شارع الحلوة في منطقة التبانة - طرابلس.
وعرف أنَّ اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، وقد حضرت دورية من الجيش الى المكان فيما لاذ مُطلق النار بالفرار.
 
 
 
