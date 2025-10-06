Advertisement

لبنان

ترتيبات إنتخابية

Lebanon 24
06-10-2025 | 19:02
تجري ترتيبات، منذ أسابيع لتأليف لائحة منافسة في المتن من قطبين نيابيَّين وحزب حليف وعائلة ذات نفوذ تقليدي راسخ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
