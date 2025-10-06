Advertisement

لبنان

نصف التلامذة انتقلوا من التعليم الخاص الى الرسمي... والاسباب مادية

Lebanon 24
06-10-2025 | 22:16
A-
A+
Doc-P-1426055-638954111175423191.jpg
Doc-P-1426055-638954111175423191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يرزح قطاع التعليم تحت الضغوط المالية، فيما أتى العدوان الإسرائيلي بأثقال إضافية.
Advertisement
ومن أبرز تداعيات هذا الضغط انتقال نحو نصف التلامذة إلى التعليم الرسمي، لأسباب مادية.
وكتبت" الاخبار": أظهر استطلاع رأي جديد حول العام الدراسي الجديد، أن 46% من التلامذة انتقلوا هذا العام من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي. ومع أن دخل الأسرة ارتفع بوتيرة أسرع من الأقساط المدرسية بين عامي 2022 و2025، بقيت الفجوة بين الدخل والتكاليف شاسعة.
ففي عام 2025، بلغت كلفة تعليم طفل واحد في المدرسة الخاصة أربعة أضعاف متوسط دخل الأسرة الشهري، فيما اشتكى ثلثا الأهالي من أنهم يعانون دائماً صعوبة في دفع الفواتير المنزلية، وتغطية تكاليف التعليم والنفقات المعيشية.
في المقابل، سجّل 3% فقط من المُستطلَعين (1089 ولي أمر من المحافظات الثماني) أنهم نقلوا أبناءهم إلى مدارس خاصة في العام الحالي، بسبب «تراجع جودة التعليم في المدارس الرسمية».
الباحث في «مركز الدراسات اللبنانية»، محمد حمود، الذي أجرى الاستطلاع إلكترونياً، يقرأ في هذه النتائج أن القدرة على تحمّل التكاليف وليست جودة التعليم هي ما يحكم انتقال التلامذة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وأن المخاوف من ضعف جودة التعليم الرسمي لم تكن كافية لوقف موجة الانتقال القسري إلى الرسمي.

وخلص حمود إلى أن الضغوط المالية والنفسية والاجتماعية التي كشف عنها الاستطلاع ستبقى تقوّض حق الطفل في تعليم مستقر وعادل، ما لم يتخذ صانعو السياسات التعليمية قرارات حاسمة مثل تنظيم الأقساط المدرسية الخاصة، بما يضمن توافقها مع دخل الأسرة، والحفاظ على مجانية التعليم الرسمي، وضمان جودته رغم تقليص أيام التدريس. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، كما قال، توفير دعم موجّه للعائلات المتأثّرة بالنزاعات أو المهدّدة بالنزوح، بما يكفل استمرار تعليم أطفالها.
يُذكر أن الاستطلاع، وفقاً لحمود، شابه عدم تمثيل المقيمين في الجنوب، ومن لديهم أطفال في المدارس الرسمية، والسوريين والفلسطينيين، بالمستوى المطلوب.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: وفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع الخاص منذ 20 كانون الثاني الماضي
lebanon 24
07/10/2025 08:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
lebanon 24
07/10/2025 08:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تعزيز وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
lebanon 24
07/10/2025 08:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: أقساط المدارس والجامعات الخاصة تعيد مفهوم طبقية التعليم
lebanon 24
07/10/2025 08:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز الدراسات

الفلسطينيين

الإسرائيلي

محمد حمود

الاستطلاع

اللبنانية

إسرائيل

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-10-07
00:50 | 2025-10-07
00:27 | 2025-10-07
00:14 | 2025-10-07
23:47 | 2025-10-06
23:27 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24