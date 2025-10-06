Advertisement

لبنان

بدء محاكمة فضل شاكر الاسبوع المقبل وثلاثة أحكام غيابية تواجهه

Lebanon 24
06-10-2025 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1426059-638954125861266579.jpg
Doc-P-1426059-638954125861266579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد المعلومات ان المحكمة العسكرية ستباشر قريبًا، يرجّح مطلع الأسبوع المقبل، بإعادة محاكمة الفنان فضل شاكر بعد إسقاط أحكامه الغيابية،
وكتبت" نداء الوطن": يواجه فضل شاكر ثلاثة أحكام غيابية صادرة عن المحكمة العسكرية، الأول عام 2016 وقضى بسجنه 5 سنوات بتهم "تعكير صِلات لبنان بدولة أجنبية، المسّ بسمعة الجيش، وإثارة النعرات الطائفية"، والثاني عام 2017، بتهمة "التدخل في أعمال إرهابية وتقديم خدمات لوجستية لمجموعات متطرّفة"، وقضى بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا؛ والثالث بالسجن 7 سنوات عام 2020، بتهمة "تمويل مجموعة أحمد الأسير
Advertisement
اضافت:"لن يكون فضل شاكر، واسمه فضل عبد الرحمن شمندر، الوحيد الذي يسعى إلى المثول أمام المحكمة العسكرية أملًا بإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحقه. يستند شاكر إلى قاعدة قانونية راسخة مفادها أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وأن عبء الإثبات يقع على سلطة الادعاء لا على المتهم. فالقانون الجزائي لا يجيز الإدانة إلا بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل الشك، وإلا تعلن البراءة لعدم كفاية الدليل.
سجناء آخرون يدرسون جديًا طلب إعادة محاكمتهم للاستفادة من المقاربة المستجدة لتوصيف الجماعات الإرهابية والمتطرفة مع توجه "لبنان" إلى اعتماد مقاربة جديدة لهذا التوصيف يخوّل القضاء الإفراج عن عدد كبيرٍ من السجناء السوريين. وفي موازاة هذه "الانفراجة" القضائية، أكّد مرجع حقوقي أن "توصيف الجرائم والعقوبات يحدده القانون اللبناني ويتولى تنفيذه القضاء"؛ وأي حل أو مقاربة جديدة تتطلب تحديث التشريعات والقوانين المرعية الإجراء، ولا يمكن للأحكام أن تصدر بناءً على مداولات الصالونات السياسية واللقاءات الإعلامية.
وكتبت" النهار": لم يعد الحديث عن فضل شاكر محصورًا في إطار فني أو إنساني، بل تحوّل إلى قضية سياسية - قضائية تعكس هشاشة الدولة اللبنانية وتداخل مصالحها. فأن ينشغل بلد مأزوم كلبنان بملف فنانٍ صدرت بحقه أحكام قضائية، في خضم أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، فذلك مؤشر خلل في أولويات الدولة ومؤسساتها. عودة اسم فضل شاكر إلى الواجهة، فتحت باب التأويلات حول وجود مساعٍ لإعادة تلميع صورته تمهيدًا لتسوية قضائية. هذه الأجواء 
يُخشى أن تعيد تظهير صورة لبنان كبلد التسويات، حيث تُدار الملفات الكبرى بميزان المصالح، لا بموجب أحكام القانون.
وما يزيد الشكوك هو أن بعض القوى السياسية لم تُخفِ رغبتها في إقفال هذا الملف، إما إرضاءً لجمهور معيّن، وإما لفتح قنوات تواصل مع أطراف عربية معنية بالموضوع.
القضية في جوهرها قضائية بامتياز. فقد صدرت أحكام بحق شاكر شملت اتهامات تتعلق بأحداث عبرا الشهيرة. وتاليًا، فإن أي بحث في إعادة النظر في الحكم يجب أن يمر عبر الطرق القانونية الواضحة، وليس عبر الضغوط أو الصفقات.
من جهة أخرى، فإن الحديث عن تدخل عربي لإنهاء قضية فضل شاكر لم يعد مجرّد شائعة. بعض العواصم الخليجية التي كانت تربطها علاقات سابقة بالفنان لا تُخفي رغبتها في طي الصفحة، سواء بدافع إنساني أو سياسي.
لكن هذا التدخل، إن صح، يطرح إشكالية تمس السيادة اللبنانية. فهل يُعقل أن تُدار العدالة اللبنانية عبر اتصالات خارجية؟ وإذا كان هذا ما يحصل فعلاً، فماذا يبقى من هيبة الدولة؟
 
مواضيع ذات صلة
معلومات الجديد: تحديد موعد لمثول الفنان فضل شاكر أمام القضاء العسكري في أحد الملفات في جلسة يوم الثلاثاء المُقبل
lebanon 24
07/10/2025 08:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
lebanon 24
07/10/2025 08:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر أمام التحقيق العسكري ومخاوف من صفقة لتبرئته
lebanon 24
07/10/2025 08:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسليم نفسه.. أين هي عائلة فضل شاكر؟
lebanon 24
07/10/2025 08:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

القوى السياسية

اللبنانية

العقوبات

الخليجي

الطائف

الخليج

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-10-07
00:50 | 2025-10-07
00:27 | 2025-10-07
00:14 | 2025-10-07
23:47 | 2025-10-06
23:27 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24