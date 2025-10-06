خارطة التحالف الانتخابي بين "الكتائب والقوات"

Advertisement

كتبت بولا مراد في" نداء الوطن": يمهد اللقاء الذي عُقد مؤخرا بين "القوات" سمير جعجع، ومعاون رئيس حزب "الكتائب " للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر، لانطلاق التنسيق الانتخابي بين الطرفين، بعد اعلان جعجع مؤخرا انطلاق الموسم الانتخابي، ودعوته "القواتيين" للاستنفار لخوض معركة "وجودية".‏وستكون الانتخابات المقبلة في أيار 2026 محطة أساسية في العلاقة بين الحزبين، اللذين تدهورت علاقتهما في العام 2016 ، بعد سير معراب بالتسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب رئيسا للجمهورية، لتشهد وقتذاك على سجالات مباشرة وحادة بين القيادات والمحازبين.‏وفي أيلول 2023 دخلت العلاقة بينهما منحى جديدا، بعد تلاقيهما مع باقي القوى، التي تُعرّف عن نفسها اليوم بـ"السيادية"، في الملف الرئاسي لمواجهة وصول مرشح وحركة "أمل" رئيس "المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وصحيح أن قيادتي الحزبين لم تجريا أي مراجعة أو مصالحة، إلا أن توالي الاستحقاقات وخوضهما معا، أدى إلى ترسيخ هذه العلاقة والتحالف السياسي الموسع من جديد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية صرف هذا التحالف والتلاقي انتخابيا.ويفنّد الخبير الانتخابي انطوان مخيبر سيناريوهات خوض الحزبين المعركة الانتخابية عام 2026:- "في المتن مثلا لا مصلحة لهما بخوض المعركة معا، لأن في هذه الدائرة فقط قوة "الكتائب" توازي قوة "القوات".- في بعبدا، حضور "الكتائب" يشكل حوالى 3 آلاف صوت، وبالتالي لا امكان لديهم للحصول على حاصل، وبالتالي هنا لديهم مصلحة بالتحالف مع "القوات" و "التقدمي الاشتراكي".- في دائرة جبيل كسروان ، لدى "القوات" إمكان تأمين حاصلين انتخابيين، وإذا خاضوا المعركة على لائحة واحدة مع "الكتائب"، قد يتمكنون من الحصول على ثلاثة حواصل.- في دائرة البترون - الكورة - بشري، الكتائب وحدهم غير قادرين على خوض معركة رابحة، وبالتالي في هذه الدائرة وجودهم على لائحة واحدة مع "القوات" مفيد للحزبين.- في وعكار من غير المفيد خوض المعركة على لوائح موحدة".- في الشوف - عاليه، وجودهما على لائحة واحدة من شأنه أن يضمن "للكتائب" مرشحا في عاليه ، في حال وافقت "القوات".- في الأولى، إذا لم يخض نديم الجميل المعركة إلى جانب انطون الصحناوي، ستكون مصلحته أن يكون على لائحة مع "القوات" لأنه بنهاية المطاف بحاجة إلى حاصل.- في زحلة، وجود "الكتائب" و"القوات" على لائحة واحدة، يخدم "الكتائب" بشكل أساسي.- في جزين والبقاع ، فالتحالف الانتخابي مع بعضهما بعضا قد يكون مفيدا لهما".‏ويخلص مخيبر الى أن "الكتائب موزعين في اكثر من منطقة ودائرة، ولكن أرقامهم لا تساعدهم في تأمين حواصل، ما يعني أن لديهم مصلحة في القسم الاكبر من الدوائر، في خوض المعارك الانتخابية بصف "القوات"، الذي ستعود له الكلمة النهائية في هذا المجال، لأنه الأقوى شعبيا".