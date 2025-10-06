Advertisement

لبنان

أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
06-10-2025 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1426076-638954164518468272.jpg
Doc-P-1426076-638954164518468272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا يضرب اليونان وتركيا وحوض البحر الأسود بأمطار طوفانية سوف يتأثر الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بأطرافه بين يومي الأربعاء ظهرا ومساء الخميس  وينحسر بشكل سريع بسبب تمدد المرتفع الآزوري نحو شمال ليبيا ومصر، الامر الذي سيدفع بالأمطار الغزيرة نحو شمال تركيا وجورجيا وسوتشي (180-215مم)
Advertisement

وأضاف: "ستكون الامطار في لبنان متفرقة وغير شاملة، غزيرة على الساحل السوري ومن ثمّ اللبناني وذلك، بين منتصف ليل الاربعاء ويوم الخميس (15-25مم)، تترافق مع بعض العواصف الرعدية وتساقط لحبات البرد بخاصة على الساحل والجبال الغربية والمرتفعات، وقد تتشكل السيول ويرتفع منسوب المياه على الطرقات الساحلية بسبب غزارة الهطولات، لبضع ساعات، والتي ستتوزع على الشكل التالي:

درجة اولى: ساحل سوريا
درجة ثانية: ساحل لبنان (من الشمال الى الجنوب): النبطية، صيدا وصور، جزين، مرجعيون، حاصبيا البقاع الغربي، مناطق الشوف وعاليه، بعبدا، مناطق المتن، كسروان وجبيل (ساحلا وجبلاً)، من بيروت باتجاه جونية وشكا، زغرتا والكورة

درجة ثانية:
طرابلس وعكار، بشري، البترون، الضنية، البقاع الاوسط

أمّا باقي المناطق البقاعية فحصتها من الامطار ضعيفة.

تتراجع درجات الحرارة في لبنان وتشتد سرعة الرياح لتتراوح يوم الخميس بين 40 و 60 كم في الساعة ويرتفع موج البحر الى مترين ونصف.

تعاود درجات الحرارة ارتفاعها اعتبارا من يوم السبت ويتحول الطقس الى خريفي معتدل يوم الاحد.
 
مواضيع ذات صلة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
lebanon 24
07/10/2025 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول جارفة تضرب محافظة ⁧‫حضرموت‬⁩ في ⁧‫اليمن‬⁩ نتيجة لهطول أمطار غزيرة
lebanon 24
07/10/2025 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الأبحاث الزراعية تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة اليوم
lebanon 24
07/10/2025 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
07/10/2025 11:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع

طرابلس

بقاعية

بيروت

الغربي

الشمال

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-07
03:56 | 2025-10-07
03:53 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
03:23 | 2025-10-07
03:21 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24