أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا يضرب اليونان وتركيا وحوض البحر الأسود بأمطار طوفانية سوف يتأثر الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بأطرافه بين يومي الأربعاء ظهرا ومساء الخميس وينحسر بشكل سريع بسبب تمدد المرتفع الآزوري نحو شمال ليبيا ومصر، الامر الذي سيدفع بالأمطار الغزيرة نحو شمال وجورجيا وسوتشي (180-215مم)وأضاف: "ستكون الامطار في متفرقة وغير شاملة، غزيرة على الساحل السوري ومن ثمّ اللبناني وذلك، بين منتصف ليل الاربعاء ويوم الخميس (15-25مم)، تترافق مع بعض العواصف الرعدية وتساقط لحبات البرد بخاصة على الساحل والجبال الغربية والمرتفعات، وقد تتشكل السيول ويرتفع منسوب المياه على الطرقات الساحلية بسبب غزارة الهطولات، لبضع ساعات، والتي ستتوزع على الشكل التالي:درجة اولى: ساحلدرجة ثانية: ساحل لبنان (من الى الجنوب): النبطية، وصور، جزين، مرجعيون، حاصبيا ، مناطق الشوف وعاليه، ، مناطق المتن، كسروان وجبيل (ساحلا وجبلاً)، من باتجاه جونية وشكا، زغرتا والكورةدرجة ثانية:وعكار، بشري، البترون، الضنية، البقاع الاوسطأمّا باقي المناطق البقاعية فحصتها من الامطار ضعيفة.تتراجع درجات الحرارة في لبنان وتشتد سرعة الرياح لتتراوح يوم الخميس بين 40 و 60 كم في الساعة ويرتفع موج البحر الى مترين ونصف.تعاود درجات الحرارة ارتفاعها اعتبارا من يوم السبت ويتحول الطقس الى خريفي معتدل يوم الاحد.