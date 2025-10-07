Advertisement

تنبيه من غرفة التحكم المروري: سقوط كابلات إنارة داخل أنفاق المطار

07-10-2025 | 00:27
طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة أثناء القيادة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة، وذلك بعد سقوط كابلات للإنارة في المحلة.
وأشارت الغرفة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية للعمل على معالجة العطل وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت، داعية السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية تفاديًا لأي حوادث محتملة.
 
ولاحقًا نشرت غرفة التحكم المروري أنه تم رفع تلك الكابلات من النفق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها. 
 
التحكم المروري: لتخفيف السرعة داخل انفاق المطار في اتجاه خلدة بسبب سقوط كابلات للانارة
حركة المرور ناشطة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وناشطة داخل انفاق المطار (التحكم المروري)
تعطل مركبتين داخل انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
