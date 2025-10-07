تنبيه من غرفة التحكم المروري: سقوط كابلات إنارة داخل أنفاق المطار

Advertisement

طلبت المروري من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة أثناء القيادة داخل أنفاق باتجاه ، وذلك بعد سقوط كابلات للإنارة في المحلة.وأشارت الغرفة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية للعمل على معالجة العطل وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت، داعية السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية تفاديًا لأي حوادث محتملة.