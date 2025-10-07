26
لبنان
في النبطية.. جرادة في جولة تفقدية على مركز طبي
Lebanon 24
07-10-2025
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد النائب الدكتور
إلياس جرادة
"مركز الدكتور
عبد الناصر
فياض
" التابع لـ"النجدة الشعبية
اللبنانية
" في بلدة انصار الجنوبية.
كان في استقباله عضو
الهيئة الإدارية
للنجدة الشعبية امين شؤون العلاقات العامة المهندس زهير
عاصي
و اعضاء هيئة مكتب الفرع.
وأثناء جولته في أقسام المركز، استمع
جرادة
إلى شرح مفصل من
رئيس الفرع
ومدير المركز طارق جفال عن "بداية انطلاقة المركز ومدى حاجته وما يقدمه من خدمات صحية لاهل المنطقة، بمساهمة الخيرين ودعمهم الدائم و إدارته الرشيدة والإستمرارية في تطويره".
ونوه النائب جرادة بهذا الصرح، مثنيا على "الجهود الجبارة المبذولة"، واعدا "بالسعي بالتعاون والدعم للمزيد من التطوير نحو الأفضل"
