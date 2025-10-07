في النبطية.. جرادة في جولة تفقدية على مركز طبي

تفقد ‏النائب الدكتور "مركز الدكتور " التابع لـ"النجدة الشعبية " في بلدة انصار الجنوبية.

كان في استقباله عضو للنجدة الشعبية امين شؤون العلاقات العامة المهندس زهير و اعضاء هيئة مكتب الفرع.



وأثناء جولته في أقسام المركز، استمع إلى شرح مفصل من ومدير المركز طارق جفال عن "بداية انطلاقة المركز ومدى حاجته وما يقدمه من خدمات صحية لاهل المنطقة، بمساهمة الخيرين ودعمهم الدائم و إدارته الرشيدة والإستمرارية في تطويره".



‏‏ونوه النائب جرادة بهذا الصرح، مثنيا على "الجهود الجبارة المبذولة"، واعدا "بالسعي بالتعاون والدعم للمزيد من التطوير نحو الأفضل"