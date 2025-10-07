"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل

Advertisement

قال مصدر نيابي دخل في نقاشات انتخابية مع نواب فاعلين في السياسة الداخلية لدى " "، إن القرار واضح لدى الحزب، إما انتخابات نيابية في موعدها على القانون النافذ حالياً، أي اقتراع المغتربين للدائرة الـ16، أو تأجيل الانتخابات دورة كاملة من 4 سنوات".اضاف: "هم يرفضون التأجيل سنة أو سنتين، فإما انتخابات في مواعيدها الدستورية على القانون الحالي، أو تأجيل دورة كاملة".ولفت المصدر إلى أن "الحزب" يضمن أقله كتلتين أو ثلاث كتل تؤيده في هذا الاتجاه"، معتبرا" ان التحكم بالقرار التشريعي الانتخابي هو في حوزتهم".وختم قائلا: "هذا هو المنطق الطبيعي".