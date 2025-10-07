26
لبنان
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-10-2025
|
01:15
A-
A+
قال مصدر نيابي دخل في نقاشات انتخابية مع نواب فاعلين في السياسة الداخلية لدى "
حزب الله
"، إن القرار واضح لدى الحزب، إما انتخابات نيابية في موعدها على القانون النافذ حالياً، أي اقتراع المغتربين للدائرة الـ16، أو تأجيل الانتخابات دورة كاملة من 4 سنوات".
اضاف: "هم يرفضون التأجيل سنة أو سنتين، فإما انتخابات في مواعيدها الدستورية على القانون الحالي، أو تأجيل دورة كاملة".
ولفت المصدر إلى أن "الحزب" يضمن أقله كتلتين أو ثلاث كتل تؤيده في هذا الاتجاه"، معتبرا" ان التحكم بالقرار التشريعي الانتخابي هو في حوزتهم".
وختم قائلا: "هذا هو المنطق الطبيعي".
المصدر:
لبنان 24
