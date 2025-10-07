Advertisement

لبنان

لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-10-2025 | 01:45
أفادت مصادر سياسية مطلعة بوجود تبادل رسائل سياسية وانتخابية في الكواليس بين "حـزب الله" و"التيار الوطني الحر" بهدف التوصل إلى تفاهمات موضعية تتعلق بخوض الانتخابات المقبلة.
ووفق المعلومات، "فإن النقاشات تدور حول إمكانية عقد تحالفات محدودة في بعض الدوائر التي تفرضها الحسابات الانتخابية والمصلحية للطرفين، من دون أن يتطور الأمر إلى تحالف شامل يعيد إنتاج الاصطفاف السابق بين الجانبين".
وتشير المعطيات إلى" أن كلاً من "الحزب" و"التيار" يدرك أن المرحلة السياسية الراهنة تختلف عن السابق، وأن التعاون سيكون "على القطعة"وفق ما تقتضيه الظروف الانتخابية والمصالح المشتركة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الانتخابية

حزب الله

التيار

النقاش

التيا

كاني

