Advertisement

أفادت مصادر سياسية مطلعة بوجود تبادل رسائل سياسية وانتخابية في الكواليس بين "حـزب الله" و" " بهدف التوصل إلى تفاهمات موضعية تتعلق بخوض الانتخابات المقبلة.ووفق المعلومات، "فإن النقاشات تدور حول إمكانية عقد تحالفات محدودة في بعض الدوائر التي تفرضها الحسابات والمصلحية للطرفين، من دون أن يتطور الأمر إلى تحالف شامل يعيد إنتاج الاصطفاف السابق بين الجانبين".وتشير المعطيات إلى" أن كلاً من "الحزب" و" " يدرك أن المرحلة السياسية الراهنة تختلف عن السابق، وأن التعاون سيكون "على القطعة"وفق ما تقتضيه الظروف الانتخابية والمصالح المشتركة.